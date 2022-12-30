Власти Ростова подали иск, чтобы отменить сделку по кинотеатру «Юбилейный»

Posted 30 декабря 2022, 06:57
Published 30 декабря 2022, 06:57
Modified 30 декабря 2022, 06:59
Updated 30 декабря 2022, 06:59
В пятницу, 23 декабря, ДИЗО направил исковое заявление в суд, чтобы признать недействительной сделку между инвестором ООО «Солнечный круг», бизнесменом Игорем Вороновым и в качестве третьего лица попросил привлечь АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».
Так в частности ДИЗО требует отменить сделку об отступных и погасить данные о ценных бумагах, находящихся в собственности у Воронова в количестве более 292,5 тысячи акций, чтобы вернуть их во владение «Солнечного круга».
Первое заседание по делу состоится уже 14 февраля.
Согласно данным сервиса Basis, новым обладателем акций «Юбилейного» стал ИП Воронов Игорь Николаевич, который основал компанию пять лет назад. В его подчинении находится менее 15 человек, а данные о доходах и выручке в настоящий момент недоступны. Основными видами деятельности компании является аренда и управление недвижимостью, а также услуги рекламных агентств, продажа недвижимости и исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
Ранее стало известно, что инвестор незаконно реализовал акции кинотеатра, передав их в частные руки без уведомления властей, чего делать не мог.