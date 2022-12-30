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Posted 30 декабря 2022, 06:57

Published 30 декабря 2022, 06:57

Modified 30 декабря 2022, 06:59

Updated 30 декабря 2022, 06:59

Власти Ростова подали иск, чтобы отменить сделку по кинотеатру «Юбилейный»

30 декабря 2022, 06:57
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) обратился в суд, чтобы признать недействительной сделку между ООО «Солнечный круг» и бизнесменом Игорем Вороновым, запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В пятницу, 23 декабря, ДИЗО направил исковое заявление в суд, чтобы признать недействительной сделку между инвестором ООО «Солнечный круг», бизнесменом Игорем Вороновым и в качестве третьего лица попросил привлечь АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Так в частности ДИЗО требует отменить сделку об отступных и погасить данные о ценных бумагах, находящихся в собственности у Воронова в количестве более 292,5 тысячи акций, чтобы вернуть их во владение «Солнечного круга».  

Первое заседание по делу состоится уже 14 февраля. 

В Ростове скрывают имя нового владельца кинотеатра «Юбилейный»
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Согласно данным сервиса Basis, новым обладателем акций «Юбилейного» стал ИП Воронов Игорь Николаевич, который основал компанию пять лет назад. В его подчинении находится менее 15 человек, а данные о доходах и выручке в настоящий момент недоступны. Основными видами деятельности компании является аренда и управление недвижимостью, а также услуги рекламных агентств, продажа недвижимости и исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. 

Ранее стало известно, что инвестор незаконно реализовал акции кинотеатра, передав их в частные руки без уведомления властей, чего делать не мог.

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