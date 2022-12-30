Власти Ростова подали иск, чтобы отменить сделку по кинотеатру «Юбилейный»

Согласно данным сервиса Basis, новым обладателем акций «Юбилейного» стал ИП Воронов Игорь Николаевич, который основал компанию пять лет назад. В его подчинении находится менее 15 человек, а данные о доходах и выручке в настоящий момент недоступны. Основными видами деятельности компании является аренда и управление недвижимостью, а также услуги рекламных агентств, продажа недвижимости и исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.