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Власти в Ростове-на-Дону рассказали, где нельзя запускать фейерверки

Сегодня, 10:29
Фото: 42.mchs.gov.ru
Власти в Ростове-на-Дону рассказали, где нельзя запускать фейерверки
В Ростове-на-Дону запрещено запускать фейерверки в городе, кроме семи предусмотренных для этого площадок.

Администрация опубликовала список мест, где разрешены салюты. К ним, в том числе, относятся Рабочая площадь, 11, проспект Мира, 29, улица Закруткина, 106, улица Жданова, 2/7.

Специальные площадки обустроили во всей районах, кроме Ленинского. Здесь подходящей территории подобрать не удалось. 

 

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Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники. 

Ранее власти попросили жителей Каменска-Шахтинского не запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Они назвали это пустой тратой денег. 

До этого аналогичная просьба была и от администрации Таганрога.

 

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