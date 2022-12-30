Администрация опубликовала список мест, где разрешены салюты. К ним, в том числе, относятся Рабочая площадь, 11, проспект Мира, 29, улица Закруткина, 106, улица Жданова, 2/7.
Специальные площадки обустроили во всей районах, кроме Ленинского. Здесь подходящей территории подобрать не удалось.
Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники.
Ранее власти попросили жителей Каменска-Шахтинского не запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Они назвали это пустой тратой денег.
До этого аналогичная просьба была и от администрации Таганрога.