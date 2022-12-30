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«Все равно все спустят в унитаз!»: ростовчане шокированы очередями в супермаркетах

Сегодня, 20:14
Фото: rostovgazeta.ru

Ростовчане застряли в огромных очередях в супермаркетах 30 декабря

Кроме пробок на дорогах в Ростове-на-Дону, жителям города пришлось накануне Нового года столкнуться и с заторами в супермаркетах, корреспондент RostovGazeta побывал в магазине одной из крупных сетей и ужаснулся очередям у касс.

30 декабря в супермаркете «Лента» на Западном образовались огромные очереди из покупателей. Люди в подготовке к праздникам набирали тележки продуктов и подарков для близких. При этом сотрудники магазина работали в усиленном режиме, были открыты почти все кассы. Тем не менее, это не помогло избежать огромных очередей на кассах.

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«Не понимаю, куда люди столько набирают! Все равно же по итогу все спустят в унитаз», — возмутилась одна из посетительниц супермаркета. «Не получилось раньше закупиться, очень много работы было к концу года, поэтому пришлось ехать сейчас», — поделился другой ростовчанин из очереди.

«Вроде всего по чуть-чуть взяли, но так обидно видеть, как тает баланс на карте», — сообщил еще один мужчина.

Напомним, что в последний рабочий день 2022 года Ростов сковали многокилометровые пробки.

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