«Все равно все спустят в унитаз!»: ростовчане шокированы очередями в супермаркетах

30 декабря в супермаркете «Лента» на Западном образовались огромные очереди из покупателей. Люди в подготовке к праздникам набирали тележки продуктов и подарков для близких. При этом сотрудники магазина работали в усиленном режиме, были открыты почти все кассы. Тем не менее, это не помогло избежать огромных очередей на кассах.