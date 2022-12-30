«Все равно все спустят в унитаз!»: ростовчане шокированы очередями в супермаркетах

30 декабря в супермаркете «Лента» на Западном образовались огромные очереди из покупателей. Люди в подготовке к праздникам набирали тележки продуктов и подарков для близких. При этом сотрудники магазина работали в усиленном режиме, были открыты почти все кассы. Тем не менее, это не помогло избежать огромных очередей на кассах.
«Не понимаю, куда люди столько набирают! Все равно же по итогу все спустят в унитаз», — возмутилась одна из посетительниц супермаркета. «Не получилось раньше закупиться, очень много работы было к концу года, поэтому пришлось ехать сейчас», — поделился другой ростовчанин из очереди.
«Вроде всего по чуть-чуть взяли, но так обидно видеть, как тает баланс на карте», — сообщил еще один мужчина.
Напомним, что в последний рабочий день 2022 года Ростов сковали многокилометровые пробки.