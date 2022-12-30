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Вторую часть недостроя отеля Sheraton в Ростове выставят на торги за 321 млн рублей

Сегодня, 08:16
Фото: Яндекс.Карты
Вторую часть ростовского отеля Sheraton выставят на торги за 321 млн рублей
В Ростове-на-Дону на торгах планируют продать часть недостроенного отеля «Шератон», который должен был появиться к ЧМ по футболу.

Напомним, что пятизвездочный отель строили к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Однако работы так и не завершились.

Позже компания «Монолит» приобрела у обанкротившегося владельца часть комплекса. Но воспользоваться им не может, так как пока активы находятся под арестом.

Новый владелец не может получить недостроенный отель «Шератон» в Ростове-на-Дону
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Теперь стало известно, что планируется реализовать еще одну часть недостроя. Ее оценили в сумму 321,5 миллиона рублей.

По информации «Город N», продать хотят 14 тысяч квадратных метров «Шератона» и 9,3 тысячи «квадратов» участка под ним. Но пока торги еще не объявили.

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