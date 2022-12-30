Напомним, что пятизвездочный отель строили к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Однако работы так и не завершились.
Позже компания «Монолит» приобрела у обанкротившегося владельца часть комплекса. Но воспользоваться им не может, так как пока активы находятся под арестом.
Теперь стало известно, что планируется реализовать еще одну часть недостроя. Ее оценили в сумму 321,5 миллиона рублей.
По информации «Город N», продать хотят 14 тысяч квадратных метров «Шератона» и 9,3 тысячи «квадратов» участка под ним. Но пока торги еще не объявили.