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35% ростовчан заявили, что у них нет новогоднего настроения

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
Новому году рады лишь 8% ростовчан, 35% заявляют о полном отсутствии праздничного настроения, следует из опроса, проведенного RostovGazeta.

Буквально считанные часы остались до наступления нового 2023 года. Однако празднику на этот раз радуются далеко не все. RostovGazeta опросила ростовчан, чтобы узнать их моральный настрой перед наступлением Нового года.

Однако радуются празднику лишь 8% опрошенных. Они заявляют, что активно занимаются приготовлением блюд и ждут боя курантов. 36% респондентов признались, что абсолютно не имеют новогоднего настроения. На это повлияли непростые события уходящего года. 44% ростовчан не смогли определиться в своем отношении к празднику.

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В комментариях в соцсетях люди пишут: «Как в детстве и как в юности, конечно же, нет [настроения]. Но салаты режутся, утка набита яблоками, бутылки различной крепости ждут своей очереди на балконе».

Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить с ребенком на новогодних каникулах в Ростове-на-Дону.

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