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Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI

Глава СК Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела по факту нарушения прав инвалида в Ростовской области, сообщили в ведомстве.

В Ростовской области инвалид долгое время не может получить обещанное чиновниками жилье. Пока он находится в очереди на него, домом ему служит больница. Там ему разрешают находиться из-за тяжелых хронических заболеваний. Не выдержав халатного отношения к своей проблеме, мужчина пожаловался в Следственный комитет.

Инцидентом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил Управлению СК РФ по Ростовской области возбудить уголовное дело по факту нарушения прав инвалида на получение жилья.

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Сообщается, что следователи уже приступили к работе и устанавливают виновных.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за сноса трех столетних зданий в Ростове.

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