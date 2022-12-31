В Ростовской области инвалид долгое время не может получить обещанное чиновниками жилье. Пока он находится в очереди на него, домом ему служит больница. Там ему разрешают находиться из-за тяжелых хронических заболеваний. Не выдержав халатного отношения к своей проблеме, мужчина пожаловался в Следственный комитет.