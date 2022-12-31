В Ростовской области инвалид долгое время не может получить обещанное чиновниками жилье. Пока он находится в очереди на него, домом ему служит больница. Там ему разрешают находиться из-за тяжелых хронических заболеваний. Не выдержав халатного отношения к своей проблеме, мужчина пожаловался в Следственный комитет.
Инцидентом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил Управлению СК РФ по Ростовской области возбудить уголовное дело по факту нарушения прав инвалида на получение жилья.
Сообщается, что следователи уже приступили к работе и устанавливают виновных.
Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за сноса трех столетних зданий в Ростове.