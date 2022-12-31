rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Бывший раввин призвал ростовских евреев массово уезжать из России

Сегодня, 05:52
Фото: wikipedia.org
Пинхас Гольдшмидт
Бывший раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт посоветовал ростовским евреям как можно скорее уехать из России, пишет The Guardian.

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уверен, что евреям нужно уехать из России, пока предоставляется такая возможность. Он объясняет это тем, что государственные власти могут перенаправить на еврейскую общину гнев и недовольство общественных масс.

Стало известно, куда хотели бы эмигрировать жители Ростовской области в 2022 году
Узнать подробнее

Гольдшмидт отмечает, что сейчас, из-за обострения отношений со странами Запада, в России вырос уровень антисемитизма. Еврейское население могут сделать главным виновником всех проблем современной России. Священнослужитель напомнил, что подобная ситуация не раз повторялась в истории, например, в годы царского правления или в конце сталинского режима.

Ранее эмигранты из Ростова рассказали о своей жизни заграницей.

Читайте также:
Вооруженный конфликт у границ Ростовской области может усилиться из-за политики США«Попросили не говорить на русском»: эмигрант из Ростова рассказал о жизни в ГрузииЭксперт заявил, что многие уехавшие из Ростова политические эмигранты хотят вернуться
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Политика#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Миграция#Эмиграция#Спецоперация
Подпишитесь
Урбанист рассказал, как можно избавить Ростов от транспортных проблем без метро
Вчера, 17:18
Роструд напомнил жителям в Ростовской области о праздниках и выходных в 2023 году
Вчера, 16:56
В Ростовской области разыскивают шестерых вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер»
Вчера, 16:41
Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области
Вчера, 16:24
Мишустин напомнил жителям Ростовской области об ответственности за страну
Вчера, 16:02
Куда сходить с ребенком на новогодних каникулах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:21