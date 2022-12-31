Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уверен, что евреям нужно уехать из России, пока предоставляется такая возможность. Он объясняет это тем, что государственные власти могут перенаправить на еврейскую общину гнев и недовольство общественных масс.
Гольдшмидт отмечает, что сейчас, из-за обострения отношений со странами Запада, в России вырос уровень антисемитизма. Еврейское население могут сделать главным виновником всех проблем современной России. Священнослужитель напомнил, что подобная ситуация не раз повторялась в истории, например, в годы царского правления или в конце сталинского режима.
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