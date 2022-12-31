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До июня перекроют движение машин на Западном из-за ремонта теплосетей

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Ограничения на проезд машин начнут действовать на улице 339-й Стрелковой Дивизии с 20 января, сообщили в мэрии Ростова.

На Западном в Ростове с 20 января по 31 мая 2023 года запретят проезд транспорта. Ограничения коснется участка улицы 339-й Стрелковой Дивизии от дома № 15 до улицы Малиновского.

Власти объясняют временные неудобства ремонтом тепловой магистрали.

В Ростове с 14 декабря ограничат движение машин по нескольким улицам
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Также уточняется, что чаще всего три полосы движения из четырех на улицы будут открыты. Коммунальные же работы постараются производить на небольших участках дороги.

Ранее стало известно, что ив Ростове на Береговой ограничат движение машин также ограничат до мая 2023 года.

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