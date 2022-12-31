На Западном в Ростове с 20 января по 31 мая 2023 года запретят проезд транспорта. Ограничения коснется участка улицы 339-й Стрелковой Дивизии от дома № 15 до улицы Малиновского.
Власти объясняют временные неудобства ремонтом тепловой магистрали.
Также уточняется, что чаще всего три полосы движения из четырех на улицы будут открыты. Коммунальные же работы постараются производить на небольших участках дороги.
Ранее стало известно, что ив Ростове на Береговой ограничат движение машин также ограничат до мая 2023 года.