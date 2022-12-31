В субботу, 31 декабря, на дорогах в Ростовской области наблюдается густой туман. ГИБДД призывает автомобилистов быть внимательней за рулем. Рекомендуется увеличивать дистанцию между машинами, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и не совершать рискованных маневров.
Тем временем синоптики предупредили жителей Ростовской области об облачной и туманной погоде на Новый год. Вместе с тем ожидается значительное потепление до +2 — +7 градусов. Однако долгожданного снегопада в новогоднюю ночь не прогнозируется.