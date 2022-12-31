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ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI
Опасные погодные условия в субботу, 31 декабря, могут привести к ДТП, предупредили в ГИБДД России по Ростовской области.
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Погода

В субботу, 31 декабря, на дорогах в Ростовской области наблюдается густой туман. ГИБДД призывает автомобилистов быть внимательней за рулем. Рекомендуется увеличивать дистанцию между машинами, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и не совершать рискованных маневров.

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала о погоде на Новый год
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Тем временем синоптики предупредили жителей Ростовской области об облачной и туманной погоде на Новый год. Вместе с тем ожидается значительное потепление до +2 — +7 градусов. Однако долгожданного снегопада в новогоднюю ночь не прогнозируется.

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#Виктория Прутковская#Погода#Новости#Ростовская область#Дорога#Дтп
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