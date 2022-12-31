Глава КНР Си Цзиньпин рассказал об экономических планах на будущий год

Си Цзиньпин отметил, что современный Китай демонстрирует высокую жизнеспособность. В частности, в республике планомерно развиваются экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли Хайнань, на побережье страны активно наращиваются инновации, развитие центрального и западного районов идет ускоренными темпами. В уходящем году в Пекине состоялись зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, в которых китайские спортсмены продемонстрировали отличные результаты. Кроме того, в уходящем году в космос были отправлены пилотируемые корабли “Шэньчжоу-13”, “Шэньчжоу-14” и “Шэньчжоу-15”, а также полностью завершилось строительство китайской космической станции.