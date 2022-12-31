Глава КНР Си Цзиньпин рассказал об экономических планах на будущий год

Он рассказал, что глобальный продовольственный кризис, в частности, не помешал китайским аграриям наращивать производство зерна, объемы которого неизменно увеличиваются на протяжении последних девятнадцати лет, пишет bigasia.ru.
По словам главы КНР, в 2022 году также активно велась борьба с бедностью, проводилось стимулирование подъема села, масштабировалась поддержка предприятий, а также одновременно с этим снижались суммы налогов и сборов. Он подчеркнул, что по итогам уходящего года ВВП страны может превысить сто двадцать триллионов юаней.
Си Цзиньпин отметил, что современный Китай демонстрирует высокую жизнеспособность. В частности, в республике планомерно развиваются экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли Хайнань, на побережье страны активно наращиваются инновации, развитие центрального и западного районов идет ускоренными темпами. В уходящем году в Пекине состоялись зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, в которых китайские спортсмены продемонстрировали отличные результаты. Кроме того, в уходящем году в космос были отправлены пилотируемые корабли “Шэньчжоу-13”, “Шэньчжоу-14” и “Шэньчжоу-15”, а также полностью завершилось строительство китайской космической станции.
Отдельно глава КНР остановился на борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Он поблагодарил кадровых работников, медиков, отметил дисциплинированности всех китайцев в этой нелегкой борьбе, сейчас Китай вступил в новый этап борьбы с COVID-19, который можно победить только всем вместе.
В целом, как пояснил китайский лидер, экономика республики обладает огромным потенциалом, стрессоустойчивостью и беспредельной жизненной силой. И в развитии государства огромная роль отводится молодежи. Если молодежь процветает, то процветает и государство, резюмировал он.