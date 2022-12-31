rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Каждому третьему отцу в Ростове приходилось играть роль Деда Мороза для своих детей

Сегодня, 17:38
Фото: 1MI
33% ростовских мам и пап хотя бы раз в жизни играли Дедушек Морозов и Снегурочек для своих детей, следует из опроса проведенного SuperJob.

Аналитики провели опрос среди ростовских родителей, чтобы узнать, как часто им приходилось играть Дедушек Морозов и Снегурочек для своих детей.

Выяснилось, что хотя бы раз себя в этом амплуа пробовали 33% опрошенных. 26% приходили в образе Деда Мороза и Снегурочку в гости. На мероприятия в школах и детских садах костюмы новогодних волшебников примеряли лишь 7% опрошенных.

Открыта горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников
Узнать подробнее

Также специалисты отмечают, что женщины часто вынуждены играть не только Снегурочек, но и Дедов Морозов. Так, 12% опрошенных ростовчанок признавались, что примеряли на себя образ новогоднего колдуна. Однако чаще всего (26%) дамы выступали в качестве его помощниц.

Тем временем услуги Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожали на 13%.

Читайте также:
Ростовский Дед Мороз приехал поздравить с Новым годом казаков в зону спецоперацииУслуги Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожали на 13%Поезд Деда Мороза не приедет в Ростовскую область к детям в декабре 2022 года
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новый год 2023#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#Новый год#Как счастливо отметить Новый год#Новый год и счастье#Как отметить Новый год
Подпишитесь
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что главная цель Украины - терроризм
Сегодня, 09:21
ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане
Сегодня, 08:31
В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках
Сегодня, 07:58
По следам донских богачей: топ-7 самых красивых доходных домов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:30
Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове
Сегодня, 07:25
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников
Сегодня, 06:54