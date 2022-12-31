Аналитики провели опрос среди ростовских родителей, чтобы узнать, как часто им приходилось играть Дедушек Морозов и Снегурочек для своих детей.
Выяснилось, что хотя бы раз себя в этом амплуа пробовали 33% опрошенных. 26% приходили в образе Деда Мороза и Снегурочку в гости. На мероприятия в школах и детских садах костюмы новогодних волшебников примеряли лишь 7% опрошенных.
Также специалисты отмечают, что женщины часто вынуждены играть не только Снегурочек, но и Дедов Морозов. Так, 12% опрошенных ростовчанок признавались, что примеряли на себя образ новогоднего колдуна. Однако чаще всего (26%) дамы выступали в качестве его помощниц.
Тем временем услуги Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожали на 13%.