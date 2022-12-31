Также специалисты отмечают, что женщины часто вынуждены играть не только Снегурочек, но и Дедов Морозов. Так, 12% опрошенных ростовчанок признавались, что примеряли на себя образ новогоднего колдуна. Однако чаще всего (26%) дамы выступали в качестве его помощниц.