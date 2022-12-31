Близятся новогодние каникулы. Перед многими родителями встал вопрос интересного культурного досуга для детей во время праздников. Власти Ростова составили план мероприятий разной направленности, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе.
Для любителей спектаклей и представлений специальная новогодняя программа подготовлена в молодежном театре города, расположенном по адресу площадь Свободы, 3. Там зрителей ожидают постановки «Золушка», «Приключения новогодних игрушек» и «Сон в новогоднюю ночь». Новогодние спектакли будут идти в театре до 8 января.
Также постановки, приуроченные к празднованию Нового года, подготовили в Ростовском музыкальном театре на Большой Садовой, 134. До 16 января там будут идти балеты «Снегурочка» и «Щелкунчик», шоу-программа «Новогодний симфо-рок». Также специально для детей в театре поставили мюзикл «Питер Пэн» и музыкальную сказку «Красная шапочка и Серый волк».
В театре кукол имени Былкова на Университетском, 46 зрителей ожидает новогоднее шоу «Братцы месяцы». Оно будет идти до 9 января.
До 9 января можно посетить новогодние спектакли в театре драмы имени Максима Горького. Среди новогодних постановок там — «Фабрика чудес», «Волшебник Изумрудного города» и «Великолепный дуэт».
В «Городском Доме Творчества» на Темерницкой, 45 также подготовили несколько спектаклей для детей и взрослых. Однако их важно успеть посетить до 30 декабря. Зрителей ждут постановки «Значит всё же счастье есть», «Самый главный подарок» и «Новогодний переполох».
Также по одному новогоднему спектаклю поставили во дворцах культуры «Роствертол» и «Ростсельмаш». В первом до 5 января будет идти постановка «Огненный король в снежном королевстве», во втором подготовили спектакль «Морозко», посетить который можно до 6 января.
В парке «Дружба» на улице Капустина, 1/1 на новогодних каникулах для детей подготовили сразу три игровые программы. Первая из них — «Путешествие в праздник» — состоится 2 января в 12.00. В это же время 4 января дети смогут поучаствовать в игровой программе «Дружба с нами навсегда». Наконец, 6 января в 12.00 состоится заключительная программа «Рождественские истории».
Не остался в стороне от новогодних развлечений и ростовский зоопарк. Там до 7 января для детей будет проводиться квест «В поисках пропавшего кролика».
До 13 января в детских библиотеках города состоятся праздничные книжные выставки. Помимо литературных интерактивов, для маленьких ростовчан подготовили викторины и конкурсы, посвященные отражению Нового года в детской литературе.
Новогодние экскурсии «История Нового Года» ожидают ростовчан в парке «Россия — моя история» на проспекте Шолохова. Посетить их можно до 20 января.
В парке «Дружба» для детей проведут новогодний мастер-класс «Разукрасим нашу елку». Он состоится в пятницу, 30 декабря с 14.00 до 15.00 мск.
Еще один мастер-класс в парке «Дружба» состоится 2 января в 12.00 мск. На нем дети будут составлять новогодние поделки.
Новогодние лекции «Путешествие во Вселенной» и «Жемчужины зимнего неба» состоятся в Астрономической обсерватории со 2 по 8 января. Сама обсерватория находится в парке имени Горького. Начало лекций в праздничные дни — 10.00 мск.
Для сторонников здорового образа жизни 1 января в 10.00 мск состоится Новогодний забег. Он стартует от «Городского культурно-досугового центра им. М. Горького» по главной аллее парка им. М. Горького, далее проходит по пешеходной части Пушкинской до Театрального проспекта. Там участники разворачиваются и бегут обратно до публичной библиотеки на Пушкинской улице.