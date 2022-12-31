В парке «Дружба» на улице Капустина, 1/1 на новогодних каникулах для детей подготовили сразу три игровые программы. Первая из них — «Путешествие в праздник» — состоится 2 января в 12.00. В это же время 4 января дети смогут поучаствовать в игровой программе «Дружба с нами навсегда». Наконец, 6 января в 12.00 состоится заключительная программа «Рождественские истории».