В ночь на 31 декабря на стадионе «Ростов Арена» появилось интерактивное рекламное объявление. Составлено оно было весьма лаконично: «Куплю снег». Пользователи социальных сетей сначала предположили, что это может быть монтаж. Однако очевидцы заверили, что рекламное место, действительно, было выкуплено для необычного объявления.
Удалось ли предприимчивому ростовчанину купить снег, останется загадкой.
В ответ на объявление один из комментаторов оставил встречное предложение: «Продам снег, забирать в Москве», «Могу из Твери привезти, доставка за ваш счет». Другие же предложили немного подождать напомнив, что снег в Ростове обычно выпадает в марте. Третьи вообще порадовались теплой погоде: «Нафиг он нужен вам, этот снег? Чтобы потом орать, что дороги не чистят? Нормальная, зимняя погода».
Напомним, Ростов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый год. В ночь на 1 января в городе будет пасмурно и облачно, осадков при этом не ожидается.