В ответ на объявление один из комментаторов оставил встречное предложение: «Продам снег, забирать в Москве», «Могу из Твери привезти, доставка за ваш счет». Другие же предложили немного подождать напомнив, что снег в Ростове обычно выпадает в марте. Третьи вообще порадовались теплой погоде: «Нафиг он нужен вам, этот снег? Чтобы потом орать, что дороги не чистят? Нормальная, зимняя погода».