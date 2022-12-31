rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Куплю снег»: необычное объявление на «Ростов-Арене» развеселило жителей города

Сегодня, 05:58
Фото: Социальные сети
На стадионе «Ростов Арена» появилась реклама о готовности купить снег, сообщают в соцсетях очевидцы.

В ночь на 31 декабря на стадионе «Ростов Арена» появилось интерактивное рекламное объявление. Составлено оно было весьма лаконично: «Куплю снег». Пользователи социальных сетей сначала предположили, что это может быть монтаж. Однако очевидцы заверили, что рекламное место, действительно, было выкуплено для необычного объявления.

Климатолог объяснил, почему ростовчане не cмогут дождаться снега в декабре 2022 года
Узнать подробнее

Удалось ли предприимчивому ростовчанину купить снег, останется загадкой.

В ответ на объявление один из комментаторов оставил встречное предложение: «Продам снег, забирать в Москве», «Могу из Твери привезти, доставка за ваш счет». Другие же предложили немного подождать напомнив, что снег в Ростове обычно выпадает в марте. Третьи вообще порадовались теплой погоде: «Нафиг он нужен вам, этот снег? Чтобы потом орать, что дороги не чистят? Нормальная, зимняя погода».

Напомним, Ростов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый год. В ночь на 1 января в городе будет пасмурно и облачно, осадков при этом не ожидается.

Читайте также:
Ростов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый годНовогодняя ночь в Ростовской области, по прогнозу, пройдет без снега, но с морозомСиноптик Елена Назарова рассказала ждать ли снег в Ростове на Новый год
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новый год 2023#Погода#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Новый год
Подпишитесь
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что главная цель Украины - терроризм
Сегодня, 09:21
ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане
Сегодня, 08:31
В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках
Сегодня, 07:58
По следам донских богачей: топ-7 самых красивых доходных домов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:30
Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове
Сегодня, 07:25
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников
Сегодня, 06:54