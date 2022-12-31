Накануне стало известно о вероятном побеге из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР шести бывших заключенных. Предположительно, они дезертировали, прихватив с собой оружие. Их разыскивают, в том числе, и в Ростовской области. Местное население просят быть предельно внимательным и докладывать в полицию о подозрительных людях, одетых в камуфляж и имеющих при себе боевое оружие.
В соцсетях ростовчане оказались шокированы новостью. Они саркастически отмечают: «Не лучший подарок на Новый год», «Хорошая новость на праздники», «Лучшая предновогодняя новость!».
Также многим оказалась непонятна рекомендация наблюдать за мужчинами в военной форме: «У нас в городе много мужчин в военной форме. Всех сдавать? Или выборочно?», «У нас в городе их тысячи. Как понять, что это сбежавшие зеки?».
Ранее сообщалось, что дезертировавшие из ЧВК «Вагнер» заключенные отбывали наказание за хранение наркотиков.