Накануне стало известно о вероятном побеге из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР шести бывших заключенных. Предположительно, они дезертировали, прихватив с собой оружие. Их разыскивают, в том числе, и в Ростовской области. Местное население просят быть предельно внимательным и докладывать в полицию о подозрительных людях, одетых в камуфляж и имеющих при себе боевое оружие.