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Путин поздравил россиян с Новым годом из Ростова-на-Дону

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI
Поздравление с Новым годом президент России Владимир Путин записал в штабе Южного военного округа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравит россиян в видеообращении, записанном в штабе Южного военного округа. Напомним, он находится в Ростове-на-Дону, на проспекте Буденновском.

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Детали и основные тезисы выступления главы государства не раскрываются.

Однако Путин уже успел отправить поздравительные открытки главам субъектов Российской Федерации. Получили поздравление и жители Ростовской области. Президент пожелал благополучия и здоровья гражданам в наступающем году.

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