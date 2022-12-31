Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравит россиян в видеообращении, записанном в штабе Южного военного округа. Напомним, он находится в Ростове-на-Дону, на проспекте Буденновском.

Ростов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый год

Однако Путин уже успел отправить поздравительные открытки главам субъектов Российской Федерации. Получили поздравление и жители Ростовской области. Президент пожелал благополучия и здоровья гражданам в наступающем году.

Детали и основные тезисы выступления главы государства не раскрываются.

Читайте также:

В Ростове набухли почки на деревьях, и появилась молодая трава к Новому году

Эксперт рассказала о сумасшедшей конкуренции у ростовских проституток на Новый год

Власти в Ростове-на-Дону рассказали, где к Новому году искать натовские елки