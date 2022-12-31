Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравит россиян в видеообращении, записанном в штабе Южного военного округа. Напомним, он находится в Ростове-на-Дону, на проспекте Буденновском.
Детали и основные тезисы выступления главы государства не раскрываются.
Однако Путин уже успел отправить поздравительные открытки главам субъектов Российской Федерации. Получили поздравление и жители Ростовской области. Президент пожелал благополучия и здоровья гражданам в наступающем году.