С 24 февраля небо над Ростовом и рядом других городов России является закрытым. Не работают там и аэропорты. Со дня начала спецоперации Росавиация регулярно уведомляла о продлении сроков прекращения работы воздушных гаваней Ростова, Белгорода, Анапы, Воронежа, Краснодара и других.
Однако, как пишет РБК со ссылкой на свои источники в ведомстве, Росавиация решила приостановить публикацию сообщений о запрете полетов. На это повлияло давление вышестоящих ведомств. Дело в том, что сообщения потеряли информативность для граждан, а аэропорты узнают о запрете на полеты из специальной системы NOTAM.
Предполагается, что теперь сами воздушные гавани будут уведомлять население о временной приостановке своей работы.
Напомним, по последней информации от Росавиации, запрет на полеты в аэропортах Юга России продлен до 8 января 2023 года.