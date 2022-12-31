Однако, как пишет РБК со ссылкой на свои источники в ведомстве, Росавиация решила приостановить публикацию сообщений о запрете полетов. На это повлияло давление вышестоящих ведомств. Дело в том, что сообщения потеряли информативность для граждан, а аэропорты узнают о запрете на полеты из специальной системы NOTAM.