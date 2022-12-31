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Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
Анонсировать продление сроков закрытия ростовского аэропорта Платов будет сама воздушная гавань, сообщили источники в Росавиации.

С 24 февраля небо над Ростовом и рядом других городов России является закрытым. Не работают там и аэропорты. Со дня начала спецоперации Росавиация регулярно уведомляла о продлении сроков прекращения работы воздушных гаваней Ростова, Белгорода, Анапы, Воронежа, Краснодара и других.

Однако, как пишет РБК со ссылкой на свои источники в ведомстве, Росавиация решила приостановить публикацию сообщений о запрете полетов. На это повлияло давление вышестоящих ведомств. Дело в том, что сообщения потеряли информативность для граждан, а аэропорты узнают о запрете на полеты из специальной системы NOTAM.

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Предполагается, что теперь сами воздушные гавани будут уведомлять население о временной приостановке своей работы.

Напомним, по последней информации от Росавиации, запрет на полеты в аэропортах Юга России продлен до 8 января 2023 года.

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