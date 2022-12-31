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Ростовчане грустят, ждут поздравления от Путина и январских снегопадов

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
В последний день уходящего года ростовчане признались, что не имеют праздничного настроения и ждут долгожданных снегопадов в январе, тем временем Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом из военного штабе в Ростове.

Новый год без настроения

RostovGazeta провела опрос среди ростовчан, чтобы узнать, есть ли у них праздничный дух в преддверии наступления нового 2023 года.

Выяснилось, что позитивный моральный настрой есть только у 8% участников опроса. Они радостно занимаются предновогодней суетой: накрывают на стол, ждут боя курантов. 35% опрошенных не радуются наступлению Нового года. Усталость и подавленность от трагических событий 2022 года не дает им расслабиться и отдаться веселью. 44% респондентов не разобрались в своих ощущениях в преддверии праздника.

В комментариях многие отмечают, что радоваться Новому году с каждым разом все сложнее. Подготовка к нему, скорее, проходит «по инерции». Детский и юношеский трепет от праздника вернуть практически невозможно. 

35% ростовчан заявили, что у них нет новогоднего настроения
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Снежный январь

В Ростовском Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Ростове-на-Дону в январе. Синоптики заверили, что температура воздуха и осадки будут в пределах нормы.

Так, с 1 по 10 января ожидается небольшое потепление. Днем столбики термометров поднимутся до +1 — +4 градусов, а ночью до 0 — -5 градусов. Иногда потепление будет достигать +10 градусов. Однако значительных осадков ждать в этот период не стоит.

Они начнутся со второй декады месяца и чаще всего будут выпадать в виде дождей со снегом. Из-за этого будет наблюдаться похолодание до -3 — -8 градусов. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -10 — -15 градусов.

Снегопады же начнутся с 21 января. Их будут сопровождать морозы. Днем температура воздуха будет составлять -2 — -7 градусов, а ночью — -4 — -9 градусов. 

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Путин в Ростове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что поздравление с Новым годом Владимир Путин записал в штабе Южного военного округа. Сам штаб находится в Ростове-на-Дону, на Буденновском проспекте.

Детали и основные тезисы выступления главы государства пока не известны.

Однако накануне глава государства прислал губернатору Ростовской области Василию Голубеву открытку. В ней он поздравил жителей региона с Новым годом, пожелал им благополучия и здоровья.

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