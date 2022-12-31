Выяснилось, что позитивный моральный настрой есть только у 8% участников опроса. Они радостно занимаются предновогодней суетой: накрывают на стол, ждут боя курантов. 35% опрошенных не радуются наступлению Нового года. Усталость и подавленность от трагических событий 2022 года не дает им расслабиться и отдаться веселью. 44% респондентов не разобрались в своих ощущениях в преддверии праздника.