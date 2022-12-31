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Ростовский Дед Мороз приехал поздравить с Новым годом казаков в зону спецоперации

Сегодня, 15:29
Фото: Telegram-канал Виктора Водолацкого
Главный Дед Мороз Ростовской области приехал в зону СВО, чтобы поздравить с Новым годом казаков, рассказал депутат Виктор Водолацкий.

На передовые позиции к донским казакам приехал Главный Дед Мороз Ростовской области. Также новогодний волшебник поучаствовал в записи новогоднего поздравления с участием российских военнослужащих.

В нем Дед Мороз пообещал, что всегда будет служить России и Ростовской области.

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Также в видео уточняется, что поездка 31 декабря в зону спецоперации — была личной идеей Дед Мороза.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин записал новогоднее видеообращение к согражданам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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