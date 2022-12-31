На передовые позиции к донским казакам приехал Главный Дед Мороз Ростовской области. Также новогодний волшебник поучаствовал в записи новогоднего поздравления с участием российских военнослужащих.
В нем Дед Мороз пообещал, что всегда будет служить России и Ростовской области.
Также в видео уточняется, что поездка 31 декабря в зону спецоперации — была личной идеей Дед Мороза.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин записал новогоднее видеообращение к согражданам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.