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Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что главная цель Украины - терроризм

Сегодня, 09:21
Фото: бородай.рф
Александр Бородай
ВСУ и на новогодних праздниках продолжат наносить удары до Донецку, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Парламентарий Александр Бородай прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне спецоперации. Он полагает, что затишья в новогодние праздники ждать не стоит. Вероятно, ВСУ продолжат вести обстрелы центра ДНР — города Донецка.

Ростовский депутат считает, что главная цель Украины сейчас — распространение терроризма на мирное население. Причем приоритетно тут не разрушение инфраструктуры, а уничтожение морального духа граждан.

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Киевские власти уверены, что спецоперация сдерживает деморализацию россиян. Поэтому Бородай призывает сограждан, наоборот, не поддаваться панике и тревоге.

Ранее другой ростовский депутат Виктор Водолацкий заявил, что 2023 год станет успешным для хода спецоперации.

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