Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что главная цель Украины - терроризм

Парламентарий Александр Бородай прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне спецоперации. Он полагает, что затишья в новогодние праздники ждать не стоит. Вероятно, ВСУ продолжат вести обстрелы центра ДНР — города Донецка.
Ростовский депутат считает, что главная цель Украины сейчас — распространение терроризма на мирное население. Причем приоритетно тут не разрушение инфраструктуры, а уничтожение морального духа граждан.
Киевские власти уверены, что спецоперация сдерживает деморализацию россиян. Поэтому Бородай призывает сограждан, наоборот, не поддаваться панике и тревоге.
Ранее другой ростовский депутат Виктор Водолацкий заявил, что 2023 год станет успешным для хода спецоперации.