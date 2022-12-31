rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в январе

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
В январе температура воздуха и количество осадков ожидаются в пределах нормы, сообщила замначальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.
Сюжет
Погода

В Ростовском Гидрометцентре доложили, что особых природных сюрпризов в январе жителям Ростова ждать не стоит. Температура воздуха и количество осадков в первом месяце года будут в пределах нормы.

В первой декаде января столбики термометров днем остановятся на отметке в +1 — +4 градуса, ночью же будет холодать до 0 — -5 градусов. Местами потепление составит до +10 градусов.

С 10 по 20 января начнутся дожди со снегом. Температура воздуха упадет -3 — -8 градусов, при прояснениях похолодание достигнет -10 — 15 градусов.

Однако сильнее всего похолодает ближе к концу месяца. Тогда же прогнозируются снегопады. Столбики термометров днем будут показывать от -2 до -7 градусов, а ночью — от -4 до -9 градусов. 

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала о погоде на Новый год
Узнать подробнее

Замначальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко заверила «Ростoв.ру», что экстремальных снегопадов или проливных дождей в январе ждать не стоит. 

Напомним, сегодня ГИБДД предупредила ростовских водителей об опасном тумане на дорогах.

Читайте также:
«Без снега»: эксперт рассказала о погоде на новогоднюю ночь в Ростовской областиРостовских водителей предупредили о резком ухудшении погоды«Куплю снег»: необычное объявление на «Ростов-Арене» развеселило жителей города
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Погода в Ростове
Подпишитесь
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что главная цель Украины - терроризм
Сегодня, 09:21
ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане
Сегодня, 08:31
В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках
Сегодня, 07:58
По следам донских богачей: топ-7 самых красивых доходных домов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:30
Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове
Сегодня, 07:25
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников
Сегодня, 06:54