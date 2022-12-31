В Ростовском Гидрометцентре доложили, что особых природных сюрпризов в январе жителям Ростова ждать не стоит. Температура воздуха и количество осадков в первом месяце года будут в пределах нормы.
В первой декаде января столбики термометров днем остановятся на отметке в +1 — +4 градуса, ночью же будет холодать до 0 — -5 градусов. Местами потепление составит до +10 градусов.
С 10 по 20 января начнутся дожди со снегом. Температура воздуха упадет -3 — -8 градусов, при прояснениях похолодание достигнет -10 — 15 градусов.
Однако сильнее всего похолодает ближе к концу месяца. Тогда же прогнозируются снегопады. Столбики термометров днем будут показывать от -2 до -7 градусов, а ночью — от -4 до -9 градусов.
Замначальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко заверила «Ростoв.ру», что экстремальных снегопадов или проливных дождей в январе ждать не стоит.
Напомним, сегодня ГИБДД предупредила ростовских водителей об опасном тумане на дорогах.