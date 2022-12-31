Ростовские электрики опубликовали список улиц Ростова, которые останутся без электроснабжения в январе. Первые отключения света в новом году запланированы уже на 9 января.
Так, в этот день без электроэнергии останутся улица Орская, 1а, проспект Кировский от дома № 51 до № 57, улица Пушкинская на участке от дома № 164 до дома № 166. Света там не будет ориентировочно с 09.00 до 17.00 мск.
10 января электроснабжение отключат по адресам бульвар Комарова, 24/А, площадь Круглая, 1, улица 3-я Кольцевая, 1а. Ограничения, связанные с электричеством, там продлятся с 09.00 до 16.00 мск.
Отмечается, что 11 января на бульваре Комарова, 24/А снова отключат свет с 09.00 до 16.00 мск.
Причиной временных неудобств граждан называются работы по техническому обслуживанию оборудования.
Ранее стало известно, что с января на четыре месяца ограничат проезд по улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове.