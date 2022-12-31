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Стало известно, за что сидели сбежавшие в Ростовскую область бойцы ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI
В Ростовской области в розыск объявлены шесть зеков, служивших в ЧВК «Вагнер», пишут федеральные СМИ.

Из учебного центра частной военной компании «Вагнер» бежали шесть заключенных. Инцидент произошел в Краснодонском районе ЛНР, где и находится учебный полигон. Бойцы ЧВК проходят там подготовку перед тем, как отправиться на фронт.

Сбежавшие заключенные прибыли туда накануне. Они согласились подписать контракт на службу в ЧВК взамен на амнистию. Однако на деле мужчины ждали возможности сбежать, прихватив с собой оружие.

Известно, что среди дезертиров три гражданина Узбекистана, а также по одному гражданину Киргизии, Белоруссии и России. По информации «Цаpьградa», все они отбывали наказание за хранение наркотиков.

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Предполагается, что сбежавшие заключенные могут находиться на территории Ростовской области. Все они вооружены и могут быть опасны для местных жителей.

Однако официальных подробностей о происшествии от властей пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее жителям Ростовской области рекомендовали быть внимательней из-за возможного пребывания в регионе сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер». Население просят информировать правоохранительные органы при обнаружении подозрительных вооруженных людей в военной форме.

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