В результате обстрела в Брянке поврежден жилой дом и разрушена СТО, шесть жилых домов и газопровод пострадали в Стаханове. В Алчевске, находящемся всего лишь в 150 километрах от Ростова-на-Дону, разрушены общежитие, учебный корпус, библиотека, магазин, ресторан и шесть домов.

