В пятницу, 30 декабря, вооруженные силы Украины произвели обстрелы сразу трех населенных пунктов в ЛНР — Алчевска, Стаханова и Брянка. Удары наносились с помощью американской ракетно-зенитной установки HIMARS.
В результате обстрела в Брянке поврежден жилой дом и разрушена СТО, шесть жилых домов и газопровод пострадали в Стаханове. В Алчевске, находящемся всего лишь в 150 километрах от Ростова-на-Дону, разрушены общежитие, учебный корпус, библиотека, магазин, ресторан и шесть домов.
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