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Украина обстреляла из HIMARS территорию, находящуюся недалеко от Ростовской области

Сегодня, 14:14
Фото: wikipedia.org
ВСУ нанесли массированный удар по городу, расположенному в 50 километрах от Ростова-на-Дону, сообщают власти Луганской Народной Республики.

В пятницу, 30 декабря, вооруженные силы Украины произвели обстрелы сразу трех населенных пунктов в ЛНР — Алчевска, Стаханова и Брянка. Удары наносились с помощью американской ракетно-зенитной установки HIMARS.

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В результате обстрела в Брянке поврежден жилой дом и разрушена СТО, шесть жилых домов и газопровод пострадали в Стаханове. В Алчевске, находящемся всего лишь в 150 километрах от Ростова-на-Дону, разрушены общежитие, учебный корпус, библиотека, магазин, ресторан и шесть домов. 

Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал, каким будет ход спецоперации в 2023 году.

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