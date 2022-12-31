В Ростовской области на новогодних каникулах, с 31 декабря по 9 января, поменяется график работы МРЭО. Так, суббота, 31 декабря, будет рабочим днем во всех регистрационно-экзаменационных пунктах. В этот день они будут осуществлять прием граждан с 08.00 до 17.00 мск.