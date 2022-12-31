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В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
График работы межрайонного регистрационно-информационного отдела ГИБДД изменится на новогодних праздниках, сообщается на сайте ведомства.

В Ростовской области на новогодних каникулах, с 31 декабря по 9 января, поменяется график работы МРЭО. Так, суббота, 31 декабря, будет рабочим днем во всех регистрационно-экзаменационных пунктах. В этот день они будут осуществлять прием граждан с 08.00 до 17.00 мск.

1 и 2 января являются выходными. Однако уже с 3 января все РЭП снова работают. 3, 4 и 6 января обратиться туда можно с 09.00 до 17.00, 5 января пункты работают с 09.00 до 14.00.

Рождество, 7 января, снова является выходным днем. 8 и 9 января работает только РЭП на улице 50 лет РСМ, 15 в Ростове. График прием граждан в эти дни там — с 08.00 до 18.00.

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С 10 января все МРЭО работают в обычном режиме.

В ГИБДД просят граждан заранее записываться на прием, чтобы не создавать очередей и своевременно получить необходимые услуги.

Ранее власти Ростова рассказали, как на новогодних праздниках будут работать медучреждения города.

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