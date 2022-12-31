rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В МВД прокомментировали побег шестерых зэков из ЧВК «Вагнер» в Ростовскую область

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
МВД уточняет данные о побеге шестерых добровольцев из ЧВК «Вагнер» из ЛНР в Ростовскую область, пишут СМИ.

Накануне стало известно о побеге с учебного полигона, принадлежащего ЧВК «Вагнер», шестерых мобилизованных военнослужащих. Все они попали на фронт из тюрьмы, изъявив желание в бою искупить вину перед государством. Однако на деле они ждали удобного момента, чтобы с оружием дезертировать.

В Ростовской области разыскивают шестерых вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее

По предварительной информации, сбежав из ЛНР они направились в Ростовскую область. 1рнд пишет, что в региональном МВД только уточняют информацию по происшествию. В ведомстве не стали комментировать ни предполагаемый розыск дезертиров, не ориентировки на них.

Ранее стало известно, что все шестеро сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер» были осуждены за хранение наркотиков. Трое из них граждане Узбекистана, еще трое — граждане России, Белоруссии и Киргизии соответственно.

Читайте также:
В Ростовской области разыскивают шестерых вооруженных заключенных из ЧВК «Вагнер»Стало известно, за что сидели сбежавшие в Ростовскую область бойцы ЧВК «Вагнер»В ЧВК «Вагнер» прокомментировали инцидент с расстрелом полицейских в Новошахтинске
#Алина Заярная#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область
Подпишитесь
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что главная цель Украины - терроризм
Сегодня, 09:21
ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане
Сегодня, 08:31
В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках
Сегодня, 07:58
По следам донских богачей: топ-7 самых красивых доходных домов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:30
Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове
Сегодня, 07:25
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников
Сегодня, 06:54