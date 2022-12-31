По предварительной информации, сбежав из ЛНР они направились в Ростовскую область. 1рнд пишет, что в региональном МВД только уточняют информацию по происшествию. В ведомстве не стали комментировать ни предполагаемый розыск дезертиров, не ориентировки на них.