Накануне стало известно о побеге с учебного полигона, принадлежащего ЧВК «Вагнер», шестерых мобилизованных военнослужащих. Все они попали на фронт из тюрьмы, изъявив желание в бою искупить вину перед государством. Однако на деле они ждали удобного момента, чтобы с оружием дезертировать.
По предварительной информации, сбежав из ЛНР они направились в Ростовскую область. 1рнд пишет, что в региональном МВД только уточняют информацию по происшествию. В ведомстве не стали комментировать ни предполагаемый розыск дезертиров, не ориентировки на них.
Ранее стало известно, что все шестеро сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер» были осуждены за хранение наркотиков. Трое из них граждане Узбекистана, еще трое — граждане России, Белоруссии и Киргизии соответственно.