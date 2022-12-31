В Ростове по подозрению в краже имущества задержан бывший квартирант. По версии следствия, из квартиры, которую он некогда снимал, молодой человек украл и вывез бытовую технику, общая сумма которой составляла 40 тысяч рублей.
Более того, о желании съехать владельцев жилплощади он не уведомил. Украденное бывший квартиросъемщик продал на сайте свободных объявлений, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
По информации «Комсомольской правды», сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Ростове мужчина с автоматом украл камни и куст в переулке Университетском.