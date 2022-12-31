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В Ростове бывший квартирант украл в квартире хозяев всю бытовую технику

Сегодня, 16:26
Фото: 1MI
Бывший квартиросъемщик украл и вывез из хозяйской квартиры всю бытовую технику, рассказали в МВД России по Ростовской области.

В Ростове по подозрению в краже имущества задержан бывший квартирант. По версии следствия, из квартиры, которую он некогда снимал, молодой человек украл и вывез бытовую технику, общая сумма которой составляла 40 тысяч рублей.

Более того, о желании съехать владельцев жилплощади он не уведомил. Украденное бывший квартиросъемщик продал на сайте свободных объявлений, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

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По информации «Комсомольской правды», сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Ростове мужчина с автоматом украл камни и куст в переулке Университетском.

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