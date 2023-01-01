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«А людям все равно»: тысячи фейерверков запустили в небо в Ростове

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI

Ростовчане запустили в небо тысячи фейерверков в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь небо Ростова окрасили тысячи салютов, фото и видео с ним публикуют в соцсетях местные жители.

Новый год отметили жители Ростова-на-Дону. В соцсетях они публикуют фото и видео празднования. Многие в новогоднюю ночь решили не отказываться от запуска салютов. Между тем ранее власти в некоторых городах региона рекомендовали местным жителям не пускать фейерверки, так как их звуки могут напугать население. К тому же большому количеству людей идея запуска салютов казалась кощунственной на фоне разворачивающейся поблизости спецоперации.

Кроме того, жители региона неоднократно обращались к властям с просьбой запретить фейрверки.

Между тем фейерверки запускали во всех районах Ростова. В соцсетях пишут: «Левенцовка гуляет», «Северный, на 360° пускали. Красота», «Зорге/Стачки тоже тут зажигают».

Однако нашлись и те, кто осудил запуск салютов: «Хорош салютов, наши ребята гибнут», «Попросили меньше фейерверков из-за СВО и т. д., а людям все равно».

Ранее, в ночь на 31 декабря, жители Ростова жаловались на звуки взрывов и ударную волну.

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