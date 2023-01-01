Новый год отметили жители Ростова-на-Дону. В соцсетях они публикуют фото и видео празднования. Многие в новогоднюю ночь решили не отказываться от запуска салютов. Между тем ранее власти в некоторых городах региона рекомендовали местным жителям не пускать фейерверки, так как их звуки могут напугать население. К тому же большому количеству людей идея запуска салютов казалась кощунственной на фоне разворачивающейся поблизости спецоперации.
Кроме того, жители региона неоднократно обращались к властям с просьбой запретить фейрверки.
Между тем фейерверки запускали во всех районах Ростова. В соцсетях пишут: «Левенцовка гуляет», «Северный, на 360° пускали. Красота», «Зорге/Стачки тоже тут зажигают».
Однако нашлись и те, кто осудил запуск салютов: «Хорош салютов, наши ребята гибнут», «Попросили меньше фейерверков из-за СВО и т. д., а людям все равно».
Ранее, в ночь на 31 декабря, жители Ростова жаловались на звуки взрывов и ударную волну.