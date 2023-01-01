Новый год отметили жители Ростова-на-Дону. В соцсетях они публикуют фото и видео празднования. Многие в новогоднюю ночь решили не отказываться от запуска салютов. Между тем ранее власти в некоторых городах региона рекомендовали местным жителям не пускать фейерверки, так как их звуки могут напугать население. К тому же большому количеству людей идея запуска салютов казалась кощунственной на фоне разворачивающейся поблизости спецоперации.