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Больше 2 тысяч человек пробежали новогодний марафон в Ростове 1 января

Сегодня, 10:38
В Ростове-на-Дону в первый день 2023 года состоялся традиционный марафон «Побегай первого января», сообщает региональное правительство.

В этом году приняли участие в марафоне больше 2 тысяч человек. Всю дистанцию вместе с другими марафрнцами пробежал министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

Стартовал забег в парке культуры и отдыха имени М.Горького, у главной новогодней елки города. Всего участники преодолели маршрут в 4 километра, пробежав по главным улицам города и финишировав у Донской государственной публичной библиотеки.

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В этом году марафон дополнили раздачей подарков от «секретного Деда Мороза».

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