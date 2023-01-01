Больше 2 тысяч человек пробежали новогодний марафон в Ростове 1 января

В этом году приняли участие в марафоне больше 2 тысяч человек. Всю дистанцию вместе с другими марафрнцами пробежал министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.
Стартовал забег в парке культуры и отдыха имени М.Горького, у главной новогодней елки города. Всего участники преодолели маршрут в 4 километра, пробежав по главным улицам города и финишировав у Донской государственной публичной библиотеки.
В этом году марафон дополнили раздачей подарков от «секретного Деда Мороза».
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