Гендиректор Медиакорпорации КНР обратился к коллегам всего мира с поздравлением

Как отметил глава корпорации, была усовершенствована система сбора новостной информации и использованы новые возможности по ее доведению до аудитории. В частности, увеличен охват стран благодаря расширению числа языков, на которых ведется вещание, с сорока четырех до шестидесяти восьми, а деятельность медиакорпорации распространилась на двести тридцать три страны и региона мира. При этом Шэнь Хайсюн подчеркнул, что в ходе освещения украинского конфликта, коронавирусной пандемии и иных животрепещущих тем организация строго придерживается фактов, демонстрируя тем самым объективную и справедливую позицию. Об этом пишет bigasia.ru.
Гендиректор корпорации в своем новогоднем обращении раскрыл также ключевые задачи, стоящие перед правительством КНР. По его словам, Коммунистическая партия Китая наметила план по возрождению нации, который медиакорпорация отразила в программах "Великий курс", "Летопись десятилетия" и других. Продолжается также выпуск историй о необычном десятилетии новой эпохи в Китае, которые стали весьма популярными как среди населения страны, так и за рубежом.
Так, освещая зимнюю Олимпиаду в Пекине, медиакорпорация применила современные технологии, использование которых дало возможность представить зрителям романтику в китайском стиле, объединив олимпийский дух и национальную культуру. Такой формат был высоко оценен президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. А проекты "Китай в классике", "Китай в стихах и живописи" и другие были сделаны в форме художественных интерпретаций развития нации и поиска общности человеческих цивилизаций. Шэнь Хайсюн отметил, что после их выхода можно было наблюдать всплеск интереса к китайской культуре у иностранной аудитории. Также в числе наиболее известных проектов Медиакорпорации КНР — Первый глобальный форум по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам, Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и множество других мероприятий, направленных на расширение международного взаимодействия.
В наступившем году медиакорпорация продолжит энергично и смело двигаться вперед, одновременно с этим укрепляя дружбу с другими средствами массовой информации и стимулируя культурные обмены, чтобы продвигать общие ценности всего человечества, резюмировал Шэнь Хайсюн.