Гендиректор Медиакорпорации КНР обратился к коллегам всего мира с поздравлением

Так, освещая зимнюю Олимпиаду в Пекине, медиакорпорация применила современные технологии, использование которых дало возможность представить зрителям романтику в китайском стиле, объединив олимпийский дух и национальную культуру. Такой формат был высоко оценен президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. А проекты "Китай в классике", "Китай в стихах и живописи" и другие были сделаны в форме художественных интерпретаций развития нации и поиска общности человеческих цивилизаций. Шэнь Хайсюн отметил, что после их выхода можно было наблюдать всплеск интереса к китайской культуре у иностранной аудитории. Также в числе наиболее известных проектов Медиакорпорации КНР — Первый глобальный форум по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам, Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и множество других мероприятий, направленных на расширение международного взаимодействия.