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Густой туман окутал Ростов 1 января

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Густой туман окутал Ростов 1 января
Туман опустился на Ростов в первый день нового года, фото и видео с природным явлением публикуют в соцсетях ростовчане.
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В первое новогоднее утро густой туман накрыл дороги Ростова-на-Дону. Видимость на дорогах значительно снижена. Водителям рекомендуется быть внимательней за рулем, соблюдать дистанцию и избегать сложных маневров.

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Сами жители Ростова отмечают, что на фоне отсутствия снега туман является интересным явлением. Также многие обратили внимание, что в последнее время туманы часто окутывают город. «В скором времени Ростов, будут называть городом туманов», — заключили в соцсетях.

Между тем накануне, 31 декабря, ГИБДД предупреждало водителей об опасном тумане на дорогах. В ведомстве напомнили, что в такую погоду из-за плохой видимости высока вероятность создания аварийных ситуаций.

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