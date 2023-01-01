В первое новогоднее утро густой туман накрыл дороги Ростова-на-Дону. Видимость на дорогах значительно снижена. Водителям рекомендуется быть внимательней за рулем, соблюдать дистанцию и избегать сложных маневров.
Сами жители Ростова отмечают, что на фоне отсутствия снега туман является интересным явлением. Также многие обратили внимание, что в последнее время туманы часто окутывают город. «В скором времени Ростов, будут называть городом туманов», — заключили в соцсетях.
Между тем накануне, 31 декабря, ГИБДД предупреждало водителей об опасном тумане на дорогах. В ведомстве напомнили, что в такую погоду из-за плохой видимости высока вероятность создания аварийных ситуаций.