На сайте правовой информации был опубликован приказ Минфина, в соответствии с которым минимальная цена на игристые вина будет увеличена с 7 января.
Начиная с этого дня минимальная розничная цена на игристое вино в России и в Ростовской области составит 239 рублей за 0,75 литра.
При этом минимальная оптовая цена игристого вина составит 199 рублей, отпускная — 166 рублей за 0,75 литра готовой продукции.
Ранее стало известно, что зарегистрированная в Москве компания планирует приобрести 50% акций «Цимлянских вин». Проведение сделки уже одобрили в ФАС.