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Игристые вина в Ростовской области подорожают на 40% с 7 января

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Игристые вина в Ростовской области подорожают на 40% с 7 января
В России с 7 января 2023 года повысится минимальная цена на игристые вина, сообщили в Минфине РФ.

На сайте правовой информации был опубликован приказ Минфина, в соответствии с которым минимальная цена на игристые вина будет увеличена с 7 января.

Начиная с этого дня минимальная розничная цена на игристое вино в России и в Ростовской области составит 239 рублей за 0,75 литра.

При этом минимальная оптовая цена игристого вина составит 199 рублей, отпускная — 166 рублей за 0,75 литра готовой продукции.

Ранее стало известно, что зарегистрированная в Москве компания планирует приобрести 50% акций «Цимлянских вин». Проведение сделки уже одобрили в ФАС.

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