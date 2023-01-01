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Итоги недели: ростовчане боятся дорогой водки, ночного шума и сбежавших из ЧВК зеков

Сегодня, 15:21
Фото: pxhere.com

В Ростове боятся дорогой водки, ночного шума и сбежавших с фронта вооруженных зеков

Жители Ростовской области всю неделю жалуются на подозрительный ночной шум, также их беспокоят разыскиваемые в регионе дезертиры из ЧВК и высокие цены на водку.

Назойливый шум

Всю уходящую неделю жители Ростова-на-Дону жаловались на подозрительные ночные шумы. Звуки раздавались в разных частях города: на Западном, Военведе, Нахичевани, центре и Северном.

Очевидцы утверждают, что шум не похож на пуск салютов или петарды. Скорее, он напоминает звук небольшого взрыва. В пользу этой теории говорит и тот факт, что многие жаловались на ударную волну, сопровождавшую подозрительный гул.

Официальных комментариев от властей и спасателей в отношении шума не было. Однако свое предположение СМИ высказал отставной военный Валерий Николаев. Он считает, что подобный шум могли издавать взрыв-пакеты. Звук этого вида пиротехники напоминает разрыв гранаты, мины или снаряда. Зачастую взрыв-пакеты используют на военных учениях. Ко всему прочему взрыв-пакеты провоцируют небольшие ударные волны.

Эксперт призвал ростовчан отказаться от покупки столь специализированных пиротехнических средств, а отдать предпочтение обычным салютам и фейерверкам.

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Сбежавшие зеки 

30 декабря в СМИ поступила информация о побеге из учебного центра ЧВК в ЛНР шестерых военнослужащих. Все они прибыли на фронт из мест лишения свободы, где отбывали наказание за хранение наркотиков. Однако настоящей целью заключенных было не искупление вины перед государством, а побег.

Сейчас дезертиров ищут в близлежащей к ЛНР местности, в том числе, в Ростовской области. Известно, что они прихватили с собой оружие. Поэтому ростовчан попросили быть предельно бдительными и сообщать полиции о подозрительных вооруженных людях, одетых в камуфляж.

Сегодня стало известно, что в общественных местах в Ростове стали расклеивать ориентировки на преступников. Известно, что трое из них — граждане Узбекистана, также среди них есть граждане Белоруссии, России и Киргизии.

Официально информацию о розыске дезертиров никто не подтверждал. Связанный с ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию, напрямую не подтвердил принадлежность дезертиров к «Вагнеру», однако попросил журналистов сохранять спокойствие.

Жители же Ростовской области назвали розыск заключенных не лучшим новогодним подарком и высказали надежду на их скорую поимку.

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Больше не дешевая водка

Министерство финансов предупредило ростовчан о подорожании алкоголя, намеченном на 2023 год. Уточняется, что крепкие спиртные напитки поднимутся в цене во всех регионах России.

Так, бутылка водки объемом 0,5 литра теперь будет стоит не 261 рубль, а 281 рубль. Полулитровая бутылка коньяка подорожает с 480 рублей до 517 рублей. Бренди вместо 375 рублей будет стоить 348.

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