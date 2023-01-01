30 декабря в СМИ поступила информация о побеге из учебного центра ЧВК в ЛНР шестерых военнослужащих. Все они прибыли на фронт из мест лишения свободы, где отбывали наказание за хранение наркотиков. Однако настоящей целью заключенных было не искупление вины перед государством, а побег.