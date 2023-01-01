Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги празднования Нового года в городе. Одно из актуальных проблем он назвал закрывшиеся елочные базары. Логвиненко дал указание навести порядок с ними как можно скорее, чтобы на улицах города не образовывались свалки из хвойных деревьев.
Глава администрации заверил, что вывозить отслужившие свой срок елки власти будут на специально подготовленные для этого площадки.
Ранее RostovGazeta выяснила, как много жителей Ростова-на-Дону отказались от празднования Нового года.