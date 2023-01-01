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Логвиненко попросил не устраивать свалки из елок в Ростове

Сегодня, 18:31
Фото: Pxhere.com
Закрывшиеся новогодние базары Алексей Логвиненко назвал одной из актуальных проблем после Нового года, соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги празднования Нового года в городе. Одно из актуальных проблем он назвал закрывшиеся елочные базары. Логвиненко дал указание навести порядок с ними как можно скорее, чтобы на улицах города не образовывались свалки из хвойных деревьев.

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Глава администрации заверил, что вывозить отслужившие свой срок елки власти будут на специально подготовленные для этого площадки.

Ранее RostovGazeta выяснила, как много жителей Ростова-на-Дону отказались от празднования Нового года.

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#Алина Заярная#Новый год 2023#Новости#Ростов-на-Дону#Новый год#Городская среда
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