Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги празднования Нового года в городе. Одно из актуальных проблем он назвал закрывшиеся елочные базары. Логвиненко дал указание навести порядок с ними как можно скорее, чтобы на улицах города не образовывались свалки из хвойных деревьев.