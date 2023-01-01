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На Новый год ростовчане массово уехали отдыхать в Египет, ОАЭ и Абхазию

Сегодня, 16:00
Фото: Pxhere.com
Самыми популярными направлениями для отдыха у жителей Ростовской области стали Египет, ОАЭ и Абхазия, сообщают СМИ.

«РБК Краснодар» приводит данные, что после закрытия аэропортов в некоторых городах Юга России местные жители стали передвигаться по небу только из открытых воздушных гаваней Сочи и Минеральных Вод. Также аналитики утверждают, что интерес к перелетам у жителей Ростовской области возвращается к допандемийному уровню. Ростовчане стали часто летать как по России, так и за границу.

Самые популярные зарубежные направления для отдыха  ростовчан на Новый год — Египет, ОАЭ и Абхазия. Чуть менее часто для проведения новогодних каникул ростовчане выбирали Турцию, Таиланд, Индонезию, Мальдивы и Сейшелы.

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У тех, кто предпочитает путешествовать внутри страны, востребованы такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи.

Между тем ранее стало известно, что около 20% ростовчан вообще отказались от празднования Нового года.

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