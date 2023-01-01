«РБК Краснодар» приводит данные, что после закрытия аэропортов в некоторых городах Юга России местные жители стали передвигаться по небу только из открытых воздушных гаваней Сочи и Минеральных Вод. Также аналитики утверждают, что интерес к перелетам у жителей Ростовской области возвращается к допандемийному уровню. Ростовчане стали часто летать как по России, так и за границу.
Самые популярные зарубежные направления для отдыха ростовчан на Новый год — Египет, ОАЭ и Абхазия. Чуть менее часто для проведения новогодних каникул ростовчане выбирали Турцию, Таиланд, Индонезию, Мальдивы и Сейшелы.
У тех, кто предпочитает путешествовать внутри страны, востребованы такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи.
Между тем ранее стало известно, что около 20% ростовчан вообще отказались от празднования Нового года.