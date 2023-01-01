«РБК Краснодар» приводит данные, что после закрытия аэропортов в некоторых городах Юга России местные жители стали передвигаться по небу только из открытых воздушных гаваней Сочи и Минеральных Вод. Также аналитики утверждают, что интерес к перелетам у жителей Ростовской области возвращается к допандемийному уровню. Ростовчане стали часто летать как по России, так и за границу.