На Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадал

Posted 31 декабря 2022, 22:17
Published 31 декабря 2022, 22:17
Modified 31 декабря 2022, 22:22
Updated 31 декабря 2022, 22:22
Несмотря на то, что пожар быстро ликвидировали, в результат несчастного случая один человек погиб, а другой сотрудник серьезно пострадал. Его отправили в больницу для оказания помощи.
Также в сообщении говорится, что радиационный фон на атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.
Директор АЭС Андрей Сальников взял расследование инцидента под свой личный контроль.
Ранее директор Ростовской АЭС рассказывал, как присоединенные к России регионы будут обеспечивать электроэнергией.