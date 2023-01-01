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На Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадал

Сегодня, 22:17
Фото: Rostovgazeta
В последний день 2022 года, вечером 31 декабря, произошло возгорание находящегося на ремонте блочного трансформатора энергоблока № 3 Ростовской Атомной электростанции, сообщает Росэнергоатом.

Несмотря на то, что пожар быстро ликвидировали, в результат несчастного случая один человек погиб, а другой сотрудник серьезно пострадал. Его отправили в больницу для оказания помощи.  

Также в сообщении говорится, что радиационный фон на атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Директор АЭС Андрей Сальников взял расследование инцидента под свой личный контроль. 

Ранее директор Ростовской АЭС рассказывал, как присоединенные к России регионы будут обеспечивать электроэнергией.

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