В первый день нового года в Ростове будет облачно и тепло. Воздух прогреется днем до +8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, осадков не ожидается.
Теплый погодный фронт продержится в Ростове до середины следующей недели. Осадки также ожидаются лишь в четверг, 5 января. В понедельник, 2 января, столбики термометров поднимутся еще выше, до +11 градусов, ночью же будет +4. Однако усилится до семи метров в секунду скорость ветра.
Ранее RostovGazeta опубликовала подробный прогноз погоды на январь.