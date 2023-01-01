В первый день нового года в Ростове будет облачно и тепло. Воздух прогреется днем до +8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, осадков не ожидается.