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Новый год в Ростове начнется с пасмурной и туманной погоды

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI
Новый год в Ростове начнется с пасмурной и туманной погоды

В Ростове 1 января потеплеет до +8 градусов

Теплая, но пасмурная погода ожидает ростовчан в воскресенье, 1 января, сообщают синоптики.
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Погода

В первый день нового года в Ростове будет облачно и тепло. Воздух прогреется днем до +8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. Несмотря на пасмурную погоду, осадков не ожидается.

Густой туман окутал Ростов 1 января
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Теплый погодный фронт продержится в Ростове до середины следующей недели. Осадки также ожидаются лишь в четверг, 5 января. В понедельник, 2 января, столбики термометров поднимутся еще выше, до +11 градусов, ночью же будет +4. Однако усилится до семи метров в секунду скорость ветра.

Ранее RostovGazeta опубликовала подробный прогноз погоды на январь.

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