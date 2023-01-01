1 января жители Ростова-на-Дону встретили новый 2023 год. Однако праздник отмечали не все горожане. Редакция RostovGazeta провела опрос среди местных жителей, чтобы выяснить, как они провели праздничную ночь.
49% опрошенных заявили, что Новый год они встретили душевно и весело. 27% респондентов посетовали, что празднования выдалось не таким веселым и ярким, как они ожидали. Еще 4% ростовчан встретили Новый год на работе, поэтому также не смогли насладиться весельем в полной мере.
Внушительное число опрошенных — 20% — заявили, что вообще отказались от празднования Нового года. Однако, что именно повлияло на такое решение, они не уточнили.
Ранее RostovGazeta опубликовала список мест и мероприятий, которые можно посетить в Ростове-на-Дону 1 января.