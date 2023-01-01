49% опрошенных заявили, что Новый год они встретили душевно и весело. 27% респондентов посетовали, что празднования выдалось не таким веселым и ярким, как они ожидали. Еще 4% ростовчан встретили Новый год на работе, поэтому также не смогли насладиться весельем в полной мере.