rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Около 20% ростовчан отказались от празднования Нового года

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI
В Ростове 20% горожан отказались от празднования Нового года, еще 4% провели праздник на работе, следует из опроса, проведенного RostovGazeta.

1 января жители Ростова-на-Дону встретили новый 2023 год. Однако праздник отмечали не все горожане. Редакция RostovGazeta провела опрос среди местных жителей, чтобы выяснить, как они провели праздничную ночь.

49% опрошенных заявили, что Новый год они встретили душевно и весело. 27% респондентов посетовали, что празднования выдалось не таким веселым и ярким, как они ожидали. Еще 4% ростовчан встретили Новый год на работе, поэтому также не смогли насладиться весельем в полной мере.

Путин поздравил россиян с Новым годом из Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Внушительное число опрошенных — 20% — заявили, что вообще отказались от празднования Нового года. Однако, что именно повлияло на такое решение, они не уточнили.

Ранее RostovGazeta опубликовала список мест и мероприятий, которые можно посетить в Ростове-на-Дону 1 января.

Читайте также:
Новый год в Ростове начнется с пасмурной и туманной погодыВ Ростове набухли почки на деревьях, и появилась молодая трава к Новому годуВ борьбе с похмельем: в Ростове Новый 2023 год начнут с забега 1 января
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новый год 2023#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Новый год
Подпишитесь
Из-за пиротехники в Ростове пострадали 9 человек в ночь на 1 января
Сегодня, 11:15
Ориентировки на сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер» появились в Ростове
Сегодня, 10:40
Больше 2 тысяч человек пробежали новогодний марафон в Ростове 1 января
Сегодня, 10:38
Стали известны подробности пожара на АЭС в Ростовской области 31 декабря
Сегодня, 10:18
Игристые вина в Ростовской области подорожают на 40% с 7 января
Сегодня, 10:53
«Люди, вам не стыдно?»: неизвестные чуть не сожги фейерверками школу Ростове
Сегодня, 06:02