Напомним, о побеге военнослужащих из ЧВК «Вагнер» стало известно 30 декабря. Сообщается, что все они до отправки на фронт сидели в тюрьме по статье, связанной с хранением наркотиков. Жителей Ростовской области попросили проявить предельную бдительность и оперативно сообщать полицейским о подозрительных людях в военной форме и оружием в руках.