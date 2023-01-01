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Ориентировки на сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер» появились в Ростове

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Ориентировки на сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер» появились в Ростове

В Ростове-на-Дону начали развешивать ориентировки на сбежавших бойцов с ЧВК «Вагнера»

В общественных местах в Ростове появляются ориентировки на сбежавших из учебного центра ЧВК «Вагнер» бойцов, сообщают СМИ.

В ростовских кафе и ресторанах развешивают ориентировки на шестерых бойцов, сбежавших из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР. Из документа следует, что трое из дезертиров являются гражданами Узбекистана, другие трое — граждане России, Белоруссии и Киргизии соответственно.

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Изданию «Коммерсантъ» в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что сбежавших бойцов разыскивают в Ростове-на-Дону.

Напомним, о побеге военнослужащих из ЧВК «Вагнер» стало известно 30 декабря. Сообщается, что все они до отправки на фронт сидели в тюрьме по статье, связанной с хранением наркотиков. Жителей Ростовской области попросили проявить предельную бдительность и оперативно сообщать полицейским о подозрительных людях в военной форме и оружием в руках.

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