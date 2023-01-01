В ростовских кафе и ресторанах развешивают ориентировки на шестерых бойцов, сбежавших из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР. Из документа следует, что трое из дезертиров являются гражданами Узбекистана, другие трое — граждане России, Белоруссии и Киргизии соответственно.
Изданию «Коммерсантъ» в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что сбежавших бойцов разыскивают в Ростове-на-Дону.
Напомним, о побеге военнослужащих из ЧВК «Вагнер» стало известно 30 декабря. Сообщается, что все они до отправки на фронт сидели в тюрьме по статье, связанной с хранением наркотиков. Жителей Ростовской области попросили проявить предельную бдительность и оперативно сообщать полицейским о подозрительных людях в военной форме и оружием в руках.