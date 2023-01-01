В Ростовской области продолжаются поиски шестерых сбежавших из ЧВК «Вагнер» военных. Все они были отправлены на фронт из тюрьмы, где отбывали наказание за хранение наркотиков. Однако главной целью заключенных оказалась не искупление вины перед государством, а побег. Прихватив с собой оружие, мужчины скрылись из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР, предположительно, бежав в Ростовскую область.
Бизнесмен Евгений Пригожин, имя которого связывают с военной организацией, прокомментировал ситуацию с поиском дезертиров изданию 1рнд. Принадлежность сбежавших зеков к ЧВК «Вагнер» олигарх напрямую не подтвердил. Однако попросил журналистов не паниковать, заверив, что поиском преступников занимаются правоохранительные органы и служба безопасности ЧВК.
Также Пригожин намекнул, что до общественности не доходит информация о поисках других «негодяев», так как их успевают поймать быстрее, чем распространятся слухи.
«У меня есть вся необходимая информация. Значительно больше, чем у многих других», — заявил бизнесмен.
Напомним, о побеге шестерых военнослужащих из ЧВК «Вагнер» стало известно накануне, 30 декабря. Сообщается, что трое из них граждане Узбекистана, другие трое — граждане России, Белоруссии и Киргизии соответственно.