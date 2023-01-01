В Ростовской области продолжаются поиски шестерых сбежавших из ЧВК «Вагнер» военных. Все они были отправлены на фронт из тюрьмы, где отбывали наказание за хранение наркотиков. Однако главной целью заключенных оказалась не искупление вины перед государством, а побег. Прихватив с собой оружие, мужчины скрылись из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР, предположительно, бежав в Ростовскую область.