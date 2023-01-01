1 января в Ростове наблюдается минимальная загруженность дорог. Уровень пробок составляет 0 баллов.
Небольшие проблемы с передвижением фиксируются только в центре города на Большой Садовой улице на участке от Буденновского до Ворошиловского проспекта.
Между тем девятибалльные пробки были в Ростове буквально накануне, вечером 30 декабря. В последний рабочий день ушедшего года заторы наблюдались в районе популярных торговых центрах и на традиционно загруженных транспортом улицах, например, на проспектах Михаила Нагибина и Шолохова.