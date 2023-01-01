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Пробки в Ростове сократились до нуля баллов 1 января

Сегодня, 07:31
Фото: 1MI
Пробки в Ростове сократились до нуля баллов 1 января
Уровень загруженности дорог в Ростове составляет 0 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

1 января в Ростове наблюдается минимальная загруженность дорог. Уровень пробок составляет 0 баллов.

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Небольшие проблемы с передвижением фиксируются только в центре города на Большой Садовой улице на участке от Буденновского до Ворошиловского проспекта.

Между тем девятибалльные пробки были в Ростове буквально накануне, вечером 30 декабря. В последний рабочий день ушедшего года заторы наблюдались в районе популярных торговых центрах и на традиционно загруженных транспортом улицах, например, на проспектах Михаила Нагибина и Шолохова.

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