Между тем девятибалльные пробки были в Ростове буквально накануне, вечером 30 декабря. В последний рабочий день ушедшего года заторы наблюдались в районе популярных торговых центрах и на традиционно загруженных транспортом улицах, например, на проспектах Михаила Нагибина и Шолохова.