1 января в жителей Ростова приглашают посетить несколько новогодних праздничных мероприятий.
Так, в городском зоопарке будет работать «Резиденция Деда Мороза». Всех желающих там ждут с 12.00 мск. Также для детей в зоопарке будет проходить новогодний квест «В поисках пропавшего кролика».
На прогулку в праздничный день можно отправиться в этнокомплекс «Кумжа» на улице Кумженской, 1ж. Тем более, что прогнозы синоптиков только благоволят времяпрепровождению на улице.
Также необычным развлечением будет поездка на колесе обозрения в парке «Революции» на Театральной улице. Посмотреть на новогодний Ростов удастся с высоты птичьего полета.
В первый день нового года будет открыт и каток на Красноармейской, 105. Он находится под открытым небом. Там имеется все оборудование для катания на коньках как взрослых, так и детей.
За просвещением 1 января можно отправиться в Ростовский областной музей изобразительных искусств. Там сегодня открывается выставка «Волшебница — зима», на которой будет представлено около 40 произведений живописи и предметов декоративно-прикладного искусства, посвященных зимним праздникам.
Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить с ребенком на новогодних каникулах в Ростове-на-Дону.