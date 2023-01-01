rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Программу развлечений подготовили для ростовчан 1 января

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
Сразу несколько культурно-развлекательных мероприятий пройдут в Ростове 1 января, сообщили в администрации города.

1 января в жителей Ростова приглашают посетить несколько новогодних праздничных мероприятий.

Так, в городском зоопарке будет работать «Резиденция Деда Мороза». Всех желающих там ждут с 12.00 мск. Также для детей в зоопарке будет проходить новогодний квест «В поисках пропавшего кролика».

На прогулку в праздничный день можно отправиться в этнокомплекс «Кумжа» на улице Кумженской, 1ж. Тем более, что прогнозы синоптиков только благоволят времяпрепровождению на улице.

Также необычным развлечением будет поездка на колесе обозрения в парке «Революции» на Театральной улице. Посмотреть на новогодний Ростов удастся с высоты птичьего полета.

Новый год в Ростове начнется с пасмурной и туманной погоды
Узнать подробнее

В первый день нового года будет открыт и каток на Красноармейской, 105. Он находится под открытым небом. Там имеется все оборудование для катания на коньках как взрослых, так и детей.

За просвещением 1 января можно отправиться в Ростовский областной музей изобразительных искусств. Там сегодня открывается выставка «Волшебница — зима», на которой будет представлено около 40 произведений живописи и предметов декоративно-прикладного искусства, посвященных зимним праздникам.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить с ребенком на новогодних каникулах в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Новый год в Ростове начнется с пасмурной и туманной погодыВ Ростове набухли почки на деревьях, и появилась молодая трава к Новому годуРостов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый год
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новый год 2023#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Новый год#Дети#Лечение
Подпишитесь
Из-за пиротехники в Ростове пострадали 9 человек в ночь на 1 января
Сегодня, 11:15
Ориентировки на сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер» появились в Ростове
Сегодня, 10:40
Больше 2 тысяч человек пробежали новогодний марафон в Ростове 1 января
Сегодня, 10:38
Стали известны подробности пожара на АЭС в Ростовской области 31 декабря
Сегодня, 10:18
Игристые вина в Ростовской области подорожают на 40% с 7 января
Сегодня, 10:53
«Люди, вам не стыдно?»: неизвестные чуть не сожги фейерверками школу Ростове
Сегодня, 06:02