rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Путин в окружении военных в Ростове заявил, что 2022 год был годом трудных решений

Сегодня, 05:36
Фото: Кадр из новогоднего видеообращения президента Владимира Путина

Путин в окружении военных в Ростове поздравил россиян с Новым годом

Впервые новогоднее поздравление президента было записано не в Кремле, а в военном штабе в Ростове, оно транслировалось перед боем курантов по всем федеральным каналам.

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом. Видеообращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На фоне главы государства стояли российские военные.

Путин поздравил россиян с Новым годом из Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

В своем выступлении он назвал 2022 годом трудных, но необходимых решений, направленных на приобретение Россией полной независимости. Президент отметил сильнейшую консолидацию общества перед общей целью — защитой страны. Он поблагодарил военных и всех россиян за проявленные мужество и терпение. Также глава государства попросил всех граждан оставить в прошлом обиды и сказать друг другу слова любви.

Ранее ростовский Дед Мороз приехал поздравить с Новым годом казаков в зону спецоперации.

Читайте также:
Ростовчане грустят, ждут поздравления от Путина и январских снегопадовПутин поддержал идею переброски воды из Ростовской области на ДонбассПутин похвалил донских казаков за службу в зоне спецоперации на Украине
#Виктория Прутковская#Новый год 2023#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#Новый год#Путин Владимир Владимирович
Подпишитесь
На Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадал
31 декабря 2022, 22:17
ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане
31 декабря 2022, 08:31
В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках
31 декабря 2022, 07:58
По следам донских богачей: топ-7 самых красивых доходных домов в Ростове-на-Дону
31 декабря 2022, 07:30
Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове
31 декабря 2022, 07:25
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников
31 декабря 2022, 06:54