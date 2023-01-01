В своем выступлении он назвал 2022 годом трудных, но необходимых решений, направленных на приобретение Россией полной независимости. Президент отметил сильнейшую консолидацию общества перед общей целью — защитой страны. Он поблагодарил военных и всех россиян за проявленные мужество и терпение. Также глава государства попросил всех граждан оставить в прошлом обиды и сказать друг другу слова любви.