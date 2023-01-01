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Posted 1 января 11:11

Published 1 января 11:11

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Российская экономика показала устойчивость при давлении Запада

1 января 11:11
Фото: 1MI
Российской экономике в 2022 году удалось выдержать беспрецедентное давление Запада.

Принятые властями меры позволили выстоять после санкционного удара. В целом Россия показала тренд на снижение инфляции. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Уже не секрет, что Запад намеревался уничтожить экономику Россию, но давление выразилось в гораздо меньшем спаде ВВП, чем это прогнозировалось. Вместе с этим в стране сохранили все существующие госпрограммы. 

Удалось установить несколько рекордов, в том числе в сельском хозяйстве и дорожном строительстве. Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать выводы, что экономика РФ имеет огромный запас прочности. 

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