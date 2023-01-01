Рост прожиточного минимума и МРОТ: что изменится в жизни ростовчан с 1 января

Posted 1 января 2023, 16:37
Published 1 января 2023, 16:37
Modified 1 января 2023, 16:39
Updated 1 января 2023, 16:39
Рост прожиточного минимума и МРОТ
С 1 января 2023 года прожиточный минимум в Ростовской области увеличится до 13 513 рублей. Для трудоспособного населения сумма составит 14 729 рублей, а для детей — 13 759 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров возрастет до 11 621 рубля.
Также с начала года изменения коснутся и минимального размера оплату труда. Он увеличится на 963 рубля и составит 16 242 рубля. Таким образом, работодатели не смогут платить своим сотрудникам зарплату меньше установленного МРОТ.
Новый размер больничного
С нового года в Ростовской области вырастет размер выплаты по больничному листу. Работники со стажем от восьми лет смогут рассчитывать на максимальную выплату в размере 2 736 рублей за день и 85 тысяч рублей за месяц.
Рассчитывается размер больничного по старой схеме: при стаже менее пяти лет выплата составляет 60% от средней зарплаты, стаж от пяти до восьми лет предполагает размер больничного в 80% от средней зарплаты. 100% от средней оплаты труда составляет больничный для тех, кто проработал более восьми лет.
Пошлина за регистрацию правок в ЕГРН при аренде
Госпошлина за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды изменится с начала нового года. Для физических лиц она составит 350 рублей, а для юридических — одну тысячу рублей.
Штрафы за выброс мусора из автомобилей
Выброс мусора из автомобиля в неположенных местах теперь будет фиксироваться камерами, после чего автовладельцу выпишут штраф. Для физического лица он составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для водителей фур — от 40 до 50 тысяч рублей.