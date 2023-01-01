Рост прожиточного минимума и МРОТ: что изменится в жизни ростовчан с 1 января

С нового года в Ростовской области вырастет размер выплаты по больничному листу. Работники со стажем от восьми лет смогут рассчитывать на максимальную выплату в размере 2 736 рублей за день и 85 тысяч рублей за месяц.

Рассчитывается размер больничного по старой схеме: при стаже менее пяти лет выплата составляет 60% от средней зарплаты, стаж от пяти до восьми лет предполагает размер больничного в 80% от средней зарплаты. 100% от средней оплаты труда составляет больничный для тех, кто проработал более восьми лет.

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