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Рост прожиточного минимума и МРОТ: что изменится в жизни ростовчан с 1 января

Сегодня, 16:37
Фото: pxhere.com

Какие нововведения и законы ждут ростовчан с 1 января 2023 года

С начала года в силу в Ростовской области вступает ряд новых законов и правил, подробнее о них в материале RostovGazeta.

Рост прожиточного минимума и МРОТ

С 1 января 2023 года прожиточный минимум в Ростовской области увеличится до 13 513 рублей. Для трудоспособного населения сумма составит 14 729 рублей, а для детей — 13 759 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров возрастет до 11 621 рубля.

Также с начала года изменения коснутся и минимального размера оплату труда. Он увеличится на 963 рубля и составит 16 242 рубля. Таким образом, работодатели не смогут платить своим сотрудникам зарплату меньше установленного МРОТ. 

Детские выплаты
 
С 1 января наступившего года беременные женщины, семьи с низким доходом, имеющие детей, могут рассчитывать на единое ежемесячное пособие. Оно будет составлять от 50% до 100% от прожиточного минимума на детей до 17 лет. Если в семье несколько детей, то пособие положено каждому из них. Для беременных же делается оговорка, что стать на учет им необходимо на раннем сроке. 
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Новый размер больничного

С нового года в Ростовской области вырастет размер выплаты по больничному листу. Работники со стажем от восьми лет смогут рассчитывать на максимальную выплату в размере 2 736 рублей за день и 85 тысяч рублей за месяц. 

Рассчитывается размер больничного по старой схеме: при стаже менее пяти лет выплата составляет 60% от средней зарплаты, стаж от пяти до восьми лет предполагает размер больничного в 80% от средней зарплаты. 100% от средней оплаты труда составляет больничный для тех, кто проработал более восьми лет.  

Пошлина за регистрацию правок в ЕГРН при аренде

Госпошлина за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды изменится с начала нового года. Для физических лиц она составит 350 рублей, а для юридических — одну тысячу рублей.

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Штрафы за выброс мусора из автомобилей

Выброс мусора из автомобиля в неположенных местах теперь будет фиксироваться камерами, после чего автовладельцу выпишут штраф. Для физического лица он составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для водителей фур — от 40 до 50 тысяч рублей.

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