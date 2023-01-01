Архиерей поздравил прихожан с наступлением 2023 года. Также он вспомнил, как полгода назад провожал сводный отряд полка для участия в спецоперации. Все участники полка вернулись домой живыми. Митрополит уверен, что тут не обошлось без промысла Бога.