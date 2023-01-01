В новогоднюю ночь митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провел богослужений в Ростовском кафедральном соборе.
Архиерей поздравил прихожан с наступлением 2023 года. Также он вспомнил, как полгода назад провожал сводный отряд полка для участия в спецоперации. Все участники полка вернулись домой живыми. Митрополит уверен, что тут не обошлось без промысла Бога.
Вспомнил Меркурий и крылатое выражение, приписываемое российскому императору Александру III: «У России есть только два союзника — ее армия и флот». Однако в сегодняшних реалиях, как заключил Ростовский митрополит, третьим союзником государства является РПЦ.
Накануне Меркурий наградил медалями военкома Ростовской области Игоря Егорова. Таким образом, митрополит отметил его заслуги в рамках частичной мобилизации.