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Скидку в 30% на оплату пошлин через Госуслуги отменили в Ростовской области 1 января

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
С начала 2023 года в Ростовской области перестает действовать скидка в 30% на оплату пошлин через Госуслуги, напомнили в российском министерстве финансов.

С нового года по всей России отменяется скидка 30%, которая учитывалась при оплате пошлин на портале Госуслуг. Мера изначально была временной и должна была действовать до начала 2023 года.

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Как уточнили ТАСС в Минфине, предложений о продлении действия скидки не поступало. Поэтому плановый бюджет на 2023–2025 годы формировался уже с учетом ее отмены.

Ранее стало известно, какие новые выплаты и пошлины введут в Ростовской области с 1 января. Также напомним, что с начала года в регионе меняется минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

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