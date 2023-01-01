С нового года по всей России отменяется скидка 30%, которая учитывалась при оплате пошлин на портале Госуслуг. Мера изначально была временной и должна была действовать до начала 2023 года.
Как уточнили ТАСС в Минфине, предложений о продлении действия скидки не поступало. Поэтому плановый бюджет на 2023–2025 годы формировался уже с учетом ее отмены.
Ранее стало известно, какие новые выплаты и пошлины введут в Ростовской области с 1 января. Также напомним, что с начала года в регионе меняется минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.