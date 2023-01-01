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Стали известны подробности пожара на АЭС в Ростовской области 31 декабря

Сегодня, 10:18
Фото: wikipedia.org
Ростовская АЭС
Один человек погиб и еще один пострадал в ходе пожара на Ростовской АЭС 31 декабря, сообщили в «Росэнергоатоме».

Поздним вечером 31 декабря пожар произошел на третьем энергоблоке атомной электростанции, расположенной в Волгодонске Ростовской области. Огонь охватил блочный трансформатор. Как уточняют РИА «Новости», сам энергоблок находился на плановом ремонте.

На место происшествия оперативно прибыли пять пожарных расчетов. Огонь они потушили за 12 минут. Однако спасти жизнь одного из сотрудников станции они не успели. Еще один человек пострадал, сейчас помощь ему оказывают медики.

Директор АЭС Андрей Сальников взял под личный контроль расследование происшествия.  Семьям погибшего и пострадавшего пообещали оказать необходимую помощь.

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По какой именно причине произошло возгорание, не уточняется.

Напомним, в «Росэнергоатоме» заверяют, что пожар не нарушил пределы и условия безопасности эксплуатации оборудования. Радиационный фон в результате происшествия не изменился.

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#Пожар#Происшествия#Новости#Ростовская область#Происшествие#Виктория Прутковская
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