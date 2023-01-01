После наступления Нового года, около 00.50 мск на пульт экстренных служб поступило сообщение о загорании в супермаркете «Пятерочка» на улице Чехова 346/3. У торгового объекта загорелась кровля.
Пожарные прибыли на место происшествия в течение четырех минут — две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Еще через 15 минут пламя потушили. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее 31 декабря на Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадал.
Причина пожара пока устанавливается.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Ростовской области было зарегистрировано 11 пожаров, в которых никто не пострадал.