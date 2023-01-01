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Супермаркет загорелся в Таганроге в новогоднюю ночь

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI
Супермаркет загорелся в Таганроге в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Таганроге загорелся супермаркет одной их крупных сетей, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

После наступления Нового года, около 00.50 мск на пульт экстренных служб поступило сообщение о загорании в супермаркете «Пятерочка» на улице Чехова 346/3. У торгового объекта загорелась кровля.

Пожарные прибыли на место происшествия в течение четырех минут — две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Еще через 15 минут пламя потушили. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее 31 декабря на Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадал.

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На Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадал
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Причина пожара пока устанавливается.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Ростовской области было зарегистрировано 11 пожаров, в которых никто не пострадал.

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